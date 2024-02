 Lazio-Bayern, Matthäus non si da pace:  «Come si fa a perdere contro una squadra...»

Lazio-Bayern, l’ex Inter alla luce della sconfitta di ieri dei tedeschi sbotta e critica a squadra bavarese con parole durissime

Il clima in casa Bayern alla luce della sconfitta della squadra bavarese contro la Lazio diventa ancor più rovente, e al termine di Lazio-Bayern ad alimentare la tensione ci pensa Matthaus con parole durissime nei confronti della squadra di Tuchel ai microfoni di Sky Sport De

PAROLE – Lo 0-1 di Roma non è stato da Bayern. Hanno avuto qualche occasione e la Lazio ha controllato nel primo tempo, ma è una prestazione da Bayern? Tifosi ed esperti dicono di no, perché non è venuto fuori niente di utile. Le occasioni da gol contro il Leverkusen e contro la Lazio si possono contare sulle dita di una mano: con la squadra del passato le cose erano diverse. Manca la convinzione, la squadra non ha naturalezza, leggerezza o compattezza. Non c’è unione. E con tutto il rispetto per la Lazio, una squadra del genere non dovrebbe essere il metro di paragone del Bayern Monaco. Real Madrid, Manchester City, Inter e PSG sono le squadre con cui il Bayern vuole e deve misurarsi. La Lazio non è tra le prime squadre d’Italia, come si vede anche solo dalla classifica