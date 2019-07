Lazio, Bastos: «I tifosi sono molto affettuosi con me. Qui sono migliorato tanto»

Bastos, è pronto a tornare alla Lazio. Dopo l’esperienza della Coppa d’Africa con l’Angola, il difensore ritroverà il gruppo per la seconda parte del ritiro

Terminata l’avventura di Bastos con l’Angola, il difensore è pronto a riaggregarsi col resto della Lazio. Il giocatore ha saltato tutta la prima parte della preparazione estiva per gli impegni della propria Nazionale, ma l’entusiasmo di tornare dai suoi compagni non manca. Il giocatore – intervistato da Rtp Africa – non vede l’ora di rimettersi a servizio di Inzaghi: «Il calcio italiano è molto competitivo e mi ha permesso di migliorare molto. A inizio partita c’è sempre nervosismo, poi passa tutto. I tifosi della Lazio mi hanno accolto benissimo, sono molto affettuosi. Se si arrabbiano è perché amano il club, le tensioni fanno parte del calcio e bisogna abituarsi».