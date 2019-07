Lazio, ora tre test europei: il calendario delle amichevoli

La Lazio pronta a sfidare Bournemouth, Paderborn e Celta Vigo. Possibile una quarta amichevole prima dell’avvio di campionato

Continuano i test per la Lazio. Ad Auronzo, la squadra di Inzaghi è partita subito forte: cinque amichevoli vinte su cinque. La concentrazione è massima e nuovi appuntamenti sono fissati per questa seconda parte del preseason: come ricordato dal Corriere dello Sport, tre sono le date cerchiate sul calendario biancoceleste. Il mese di agosto inizierà con la partita contro il Bournemouth – in programma per il 2 alle 20.45 -, mentre il giorno successivo alle ore 16 toccherà al Paderborn (neopromossa in Bundesliga). Due incontri successivi che obbligheranno il mister a studiare nuove soluzioni di gioco e ad impiegare tutte le forze a suo servizio. Il 10, invece, si volerà in Spagna per sfidare il Celta Vigo.

Il nuovo calendario della Serie A è ormai ufficiale e la Lazio sta lavorando per arrivare al meglio, tanto da non escludere la possibilità di disputare un’ulteriore amichevole al ridosso dell’avvio del campionato.