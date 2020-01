Lazio, Bastos: «Bisogna vincere questa partita! Felice della maglia da titolare»

Le parole di Bastos, durante il pre partita di Lazio-Cremonese. Il difensore partirà titolare nell’undici di Inzaghi

Una chance anche per Bastos. Lazio-Cremonese è anche l’occasione per il difensore di mettersi in mostra in difesa. Ecco le sue parole durante il pre partita, a Lazio Style Channel:

«Oggi vogliamo fare bene, bisogna vincerla questa partita. Adesso dobbiamo pensare alla sfida di Coppa Italia, poi continueremo a guardare al campionato. Vita privata? I miei familiari mi sono sempre vicini e di questo sono molto contento. Sono felice soprattutto di avere l’opportunità di giocare titolare oggi, provo a fare del mio meglio in ogni partita».



Il giocatore ai microfoni di Rai Sport

«Stiamo passando un buon momento, ogni partita pensiamo di fare e bene e vincere».