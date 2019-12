Lazio, un nuovo inizio per l’ex Basta: lavorerà con Pastorello FOTO

Una nuova carriera per Dusan Basta: l’ex terzino della Lazio lavorerà al servizio di Pastorello come supervisore del mercato in Serbia

Dopo la Lazio, Dusan Basta ha appeso gli scarpini al chiodo. La sua carriera, però, sarà sempre nel mondo del calcio come testimoniato su Instagram da Federico Pastorello: «Trasferta a Parigi per Pastorello e Luciani, che (ri)accolgono nella famiglia P&P Dusan Basta, stavolta con una nuova veste. Basta, che vive a Belgrado, si occuperà infatti di monitorare per il gruppo il mercato della Serbia: benvenuto Dusan».