Lazio, Basic pronto a rientrare alla base: possibile cessione per il centrocampista, di rientro dal prestito dalla Salernitana

Tra i tanti aspetti del mercato Lazio, c’è anche da valutare il ritorno in biancoceleste di Toma Basic, che rientrerà dal prestito dopo la retrocessione in Serie B della Salernitana.

Come riporta il Corriere dello Sport, il calciatore rientrerà alla base con l’obiettivo di convincere Igor Tudor (suo connazionale) a puntare su di lui, cosa che invece non gli è riuscita nel corso della precedente gestione con Maurizio Sarri in panchina . La sensazione è che la Lazio proverà comunque a cederlo a titolo definitivo.