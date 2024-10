Lazio, Baroni NON perde tempo e FISSA la ripresa degli allenamenti in vista della sfida con l’Empoli

Lazio, a pochi giorni dalla sfida contro i toscani ecco quando riprenderà gli allenamenti la formazione biancoceleste

Archiviata la vittoria con il Nizza, la Lazio domenica torna già in campo per confermare anche in serie A quanto di buono fatto questa sera con i francesi. Alle 15 i biancocelesti sfideranno l’Empoli con l’obiettivo di bissare la vittoria della scorsa domenica con il Torino, e in vista del match con i toscani Baroni non perde tempo e fissa già la ripresa degli allenamenti. La squadra si ritroverà già domani alle ore 11 a Formello