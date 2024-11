Lazio, Baroni è anche sfortunato: il dato sui troppi gol subiti fa riflettere. Ecco perché

Lazio, la squadra di Baroni è anche sfortunata per quanto riguarda i gol subiti. Il dato fa riflettere

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio ha subito molti gol in questo avvio di stagione: ben 13. Ma questo dato non rispecchia le prestazioni difensive dei biancocelesti. Infatti, la squadra di Baroni è la terza squadra in Serie A che ha subito meno tiri.

Si può parlare di sfortuna o di bravura degli avversari, ma resta il fatto che il modo di giocare di mister Baroni sta portando a risultati entusiasmanti.