Lazio, Auriemma rimpianto Immobile: «Mi disse che sarebbe venuto a Napoli…»

Immobile è ancora un rimpianto per Auriemma. Il giornalista partenopeo avrebbe voluto vedere il bomber della Lazio con la maglia del Napoli

19 reti in 18 gare. Più di 100 gol con la maglia della Lazio. 10 con quella della Nazonale. Immobile è nell’Olimpo del calcio italiano e a Roma se lo tengono ben stretto. Ma se nella Capitale ogni bambino vuole solo il 17 sulle spalle, a Napoli è ancora un grosso rimpianto.

Tra gli innamorati di Re Ciro, c’è Raffaele Auriemma – giornalista partenopeo – che, solo qualche settimana fa, ha dichiarato: «Grande bomber, ‘cazzimmoso’! Poi gioca in una grande squadra come la Lazio che viene sottovalutata, ma è una squadra da cui guardarsi con grande attenzione».

Ad oggi, vedere il centravanti con l’Aquila sul petto è per lui ancora un rospo difficile da mandar giù: «Nei camerini di Tiki Taka, Immobile mi disse che sarebbe venuto a Napoli anche a fare il vice di Higuain», ha dichiarato a Radio Marte.

Peccato (per Auriemma, s’intende) che Ciro abbia sposato i colori biancocelesti e che il rinnovo del contratto sia ad un passo…