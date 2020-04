Lazio, il messaggio di auguri per Negro e la Roma ironizza… – FOTO

Lazio, la Roma ha risposto al tweet dei biancocelesti che oggi festeggiavano il compleanno dell’ex Paolo Negro

Giornata speciale quella di oggi per Paolo Negro che spegne 48 candeline. La società biancoceleste come sempre accade ha condiviso un post su Twitter per fare gli auguri all’ex calciatore.

La Roma però non è stata a guardare e ha riposto in modo ironico. La sponda giallorossa infatti lo ricorda per quell’autogol, sfortunato in ogni modo, che permise ai cugini di vincere il derby. Questo il tweet apparso…