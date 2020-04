Lazio, Paolo Negro spegne oggi 48 candeline: gli auguri della società FT

Lazio, giornata speciale per l’ex difensore Paolo Negro che oggi spegne 48 candeline: ecco gli auguri della società

Paolo Negro è tutt’ora ricordato dai tifosi laziali in maniera splendida. Del resto, i 12 anni in biancoceleste, in cui ha vinto di tutto e di più, arrivando fino ad indossare la fascia da capitano, non possono essere dimenticati.

L’ex difensore spegne oggi 48 candeline e questo è il messaggio di auguri che ha voluto dedicargli la società.