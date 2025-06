Condividi via email

Lazio, la società biancoceleste ha dedicato un post sui social a Provstgaard per omaggiarlo per il suo compleanno: l’immagine

Oliver Provstgaard non è ancora riuscito a guadagnarsi la maglia da titolare alla Lazio ma sicuramente ha acquisito il rispetto ed il bene dei compagni. Il giocatore si è infatti sempre allenato con grande impegno al fine di farsi trovare pronto nel momento del bisogno.

Atteggiamento che non è passato inosservato ed ora la squadra capitolina lo ha omaggiato con un post sui social per festeggiare il suo compleanno. Il post social in vista della prossima Serie A: