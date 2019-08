Lazio, attesa per il derby: ecco la terapia mentale di Inzaghi

Il tecnico Simone Inzaghi prepara la sua squadra anche mentalmente: la Lazio concentrata si avvicina al derby con la Roma ma senza ansia

Neanche il tempo far rientro dalle vacanze che il calendario della Serie A regala ai tifosi capitolini il derby Lazio-Roma alla seconda giornata. Lo start del campionato è avvenuto domenica scorsa e già umori diversi si avvertono dalle due sponde del Tevere: da un lato i biancocelesti sorridono per l’imponente vittoria ottenuta al Marassi contro la Sampdoria, dall’altra i giallorossi incassano la prima delusione provocata dal pareggio casalingo col Genoa. Le Aquile, sulla carta, partono quindi favorite come non mai: il tecnico Simone Inzaghi, ormai esperto di queste sfide, sa di possedere un blocco già compattato dalla scorsa stagione, a differenza del collega Daniel Fonseca che ha preso le redini di una squadra completamente rivoluzionata in estate.

LA TERAPIA DI INZAGHI – Concentrazione altissima dunque in casa Lazio, ma senza ansie eccessive. L’allenatore piacentino è soddisfatto dall’atteggiamento dei suoi ragazzi, ha così deciso ieri di annullare la seduta di allenamento pomeridiana per alleggerire il peso di un match importantissimo per la piazza. La preparazione all’appuntamento parte almeno dal ritiro di Marienfeld, la banda di Inzaghi è pronta alla battaglia.