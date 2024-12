Lazio, in attesa del mercato: c’è una soluzione per il centrocampo di Baroni

Lazio che è in crisi a centrocampo. Il nuovo stop di Matias Vecino complica ancor di più la situazione. Le possibili soluzioni per Baroni

Lazio senza Vecino per almeno un altro mese, a centrocampo restano solamente Rovella e Guendouzi come elementi di ruolo. Come già sta accadendo Dele-Bashiru troverà sicuramente più spazio, così come Castrovilli che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe aumentare il suo minutaggio. In attesa del calciomercato non sarebbe da escludere la soluzione cambio in lista con l’inserimento di Basic.