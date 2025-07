Lazio: L’Attacco Sotto Esame, Una Preoccupazione Crescente per Sarri

Lazio, l’attacco biancoceleste preoccupa Maurizio Sarri: con il mercato bloccato in entrata il tecnico lavora su questo aspetto

La Lazio si trova ad affrontare una seria preoccupazione riguardo al suo reparto offensivo, un problema che ricorda il precampionato di un anno fa. All’epoca, con Marco Baroni in panchina, la squadra faticava a creare e a segnare: un solo gol contro la Triestina, due contro il Frosinone, e di nuovo uno contro il Cadice. Quella situazione spinse la società a intervenire sul mercato, portando a Roma Boulaye Dia dalla Salernitana. L’attaccante africano ebbe un impatto immediato, segnando due reti nelle sue prime due partite da titolare in Serie A con la Lazio (contro Milan e Verona), e altri due gol all’esordio in Europa League contro la Dinamo Kiev.

Ora, però, il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani non possono intervenire sul mercato a causa del blocco degli indici fissati dalla FIGC, e l’attacco torna a essere un problema annoso. Con Maurizio Sarri in panchina, la squadra tornerà a essere molto più attenta alla fase difensiva, una priorità per il Comandante. Tuttavia, questa enfasi sulla fase arretrata rischia di penalizzare la fase offensiva, soprattutto considerando la diminuzione della qualità e del cinismo individuali rispetto al passato. Come sottolinea l’edizione romana del Corriere della Sera, nell’ultima annata di Sarri (2023-24, seppur fino a marzo), il giocatore ad aver calciato più volte nello specchio della porta avversaria è stato Ciro Immobile (23 conclusioni), classificandosi solo 24° nella classifica generale. Dopo di lui, tra i biancocelesti, seguivano Castellanos (36°) e Luis Alberto (57°). Nei primi 70 giocatori per tiri in porta, la Lazio ne aveva piazzati solo tre.