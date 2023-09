Lazio-Atletico Madrid: ecco quanti spettatori sono attesi all’Olimpico. Manca poco all’esordio in Champions dei biancocelesti

L’attesa sta per terminare, martedì 19 settembre alle 21.00 ci sarà la prima gara di Champions per la squadra di Sarri. Secondo quanto riporta Il Messaggero, per l’esordio della Lazio che dovrà affrontare nella prima sfida l’Atletico Madrid all’Olimpico, sono attesi circa cinquantamila tifosi come cornice di quella importante serata.