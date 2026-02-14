Lazio Atalanta, tifosi pronti a disertare ancora l’Olimpico! Il punto della situazione

Lazio Atalanta, i tifosi biancocelesti sono pronti a disertare ancora lo stadio Olimpico in occasione della sfida in programma oggi

Non c’è spazio per il romanticismo nel rapporto tra la Lazio e la sua gente, nemmeno nel giorno di San Valentino. Nonostante l’importanza della sfida contro l’Atalanta, l’atmosfera nella Capitale resta tesa e segnata da una frattura che sembra insanabile tra la piazza e la presidenza.

San Valentino amaro: continua la protesta contro Lotito

Come riportato da Tuttosport, il clima di contestazione a oltranza contro il presidente Claudio Lotito non accenna a placarsi. La tifoseria organizzata è pronta a rinnovare lo sciopero del tifo proprio oggi pomeriggio, disertando gli spalti dello stadio Olimpico. I risultati positivi ottenuti sul campo da Maurizio Sarri, che ha sfiorato la vittoria contro la Juventus e conquistato la semifinale di Coppa Italia proprio contro la “Dea” di Raffaele Palladino, non sono bastati a placare gli animi.

I numeri della crisi per questo San Valentino

I dati relativi alla prevendita sono lo specchio fedele di questo malcontento. Secondo quanto si legge su Tuttosport, sono stati venduti appena tremila biglietti per la gara di oggi. Il grande interrogativo riguarda ora i 30.000 abbonati: la sensazione è che una fetta massiccia di sostenitori aderirà alla protesta rimanendo fuori dall’impianto, replicando quanto già visto nell’ultima sfida casalinga contro il Genoa.

San Valentino e il futuro del tifo biancoceleste

La protesta, dunque, va oltre il rettangolo verde. Il popolo laziale chiede un cambio di rotta societario e sembra intenzionato a proseguire la linea dura nonostante l’importanza dei prossimi impegni. Per Maurizio Sarri e i suoi giocatori, la sfida contro l’Atalanta rischia di giocarsi in un silenzio surreale, lontano dal calore che solitamente caratterizza la Curva Nord.

