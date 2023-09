Lazio-Atalanta, parte la vendita dei tagliandi per il match: il comunicato del club biancoceleste

Lazio-Atalanta, il club biancoceleste rende nota sul suo sito ufficiale l’apertura della vendita dei tagliandi per la sfida di domenica 8

Dopo la vittoria di mercoledì sera contro il Torino, la Lazio è chiamata alla conferma e i prossimi due match saranno di coefficente di difficoltà elevato, vista la sfida di domani con il Milan e quella di domenica 8 con l’Atalanta. Riguardo proprio Lazio-Atalanta, che precede la seconda sosta per la Nazionale il club comunica ai tifosi l’apertura per la vendita dei biglietti con un comunicato

COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di sabato 30 settembre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato Lazio-Atalanta, in programma domenica 8 ottobre alle ore 15:00.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà scalare il voucher abbonati 19-20 per chi non lo avesse già utilizzato, scontando il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket);

– Punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati 19-20)

Solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 11:00 sarà aperta la biglietteria presso il box di Via Nigra – Stadio dei Marmi – Sportello Biglietteria.

Presso lo stesso punto vendita, verranno rilasciati i biglietti Coni e FIGC ma solo ed esclusivamente il giorno della gara e solo dalle ore 11:00 alle 13:00 – Sportello Accrediti.

SETTORE OSPITI

Verranno comunicate nei prossimi giorni le modalità per la vendita dei biglietti del SETTORE OSPITI