Lazio Atalanta, il Papu Gomez è sicuro: «Sono i più forti, possono vincere il campionato: c’è solo una squadra che può darle fastidio»

Lazio Atalanta, le parole del Papu Gomez, ex numero dieci della Dea, sulla corsa Scudetto e sulle rivali dei bergamaschi

Il Papu Gomez, intervistato da TeleLombardia in occasione di Lazio Atalanta di questa sera ha parlato delle chance dei nerazzurri di vincere lo Scudetto. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «L’Atalanta può tranquillamente vincere il campionato. Non vedo squadre più forti della Dea in giro in Italia. L’unica che può darle fastidio è l’Inter».