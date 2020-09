Lazio-Atalanta, Inzaghi manda in campo i vincenti di Cagliari

Secondo Il Messaggero, questa sera nessuna novità di formazione per la Lazio rispetto alla gara di sabato contro il Cagliari.

ROMA Squadra che vince non si cambia. Un po’ per scelta, un po’ per necessità. Simone Inzaghi per il recupero della prima giornata di Serie A con l’Atalanta sceglie gli stessi undici di Cagliari. Avanti con il 3-5-2 anche questa sera allo stadio Olimpico. Fischio di inizio alle 20:45. Strakosha tra i pali. Patric, Acerbi e Radu confermati in difesa. Leiva si muoverà in regia a centrocampo. Il brasiliano lo scorso anno non ha mai giocato contro i nerazzurri per infortunio. Luis Alberto, fresco di rinnovo fino al 2025, e Milinkovic saranno le mezzali. Spazio a Lazzari sulla fascia destra, mentre Marusic, dopo l’exploit della Sardegna Arena, correrà sulla sinistra. In attacco Correa e Immobile dall’inizio: Caicedo andrà in panchina, pronto a subentrare a gara in corso. Nell’elenco dei convocati ci sono anche Lukaku e Bastos, che ieri si è rivisto in campo a Formello. Out Luiz Felipe, reduce da problema alla caviglia, e Vavro, alle prese con la pubalgia. Così riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.