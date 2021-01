Lazio Atalanta, interrotta la striscia d’imbattibilità della Dea: il dato

La Lazio domina al Gewiss Stadium e annichilisce l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Vittoria meritata che assume maggior prestigio grazie a un dato offerto da Lazio Page.

La squadra di Inzaghi ha interrotto la serie di 10 partite consecutive senza sconfitte in campionato da cui veniva l’Atalanta e, contemporaneamente, è proprio la Lazio a prendere questo scettro in Serie A con un filotto di 6 match.

La #Lazio interrompe la serie di 10 partite consecutive senza sconfitte in campionato dell’Atalanta (seconda in Europa solo alle 12 del Manchester City): ora la migliore sequenza di imbattibilità in Serie A è proprio quella dei biancocelesti (6) #AtalantaLazio

— Lazio Page (@laziopage) January 31, 2021