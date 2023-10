Lazio-Atalanta, alla vigilia della sfida con i biancocelesti questi i precedenti tra i due allenatori ovvero Sarri e Gasperini

Domani Lazio-Atalanta si sfidano in un match che vale molto per il campionato dopo la settimana europea per entrambe. Domani pomeriggio, Gasperini e Sarri si sfideranno per la loro 20°volta nella loro carriera e il bilancio è il seguente ovvero: 6V, 8P, 5S in favore del comandante biancoceleste.