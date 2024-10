Castellanos Lazio, la rivelazione: offerta monstre rifiutata dalla Premier! Il Taty non si tocca: Lotito ha detto no a quella cifra

Castellanos Lazio, rivelazione sul bomber biancoceleste: Lotito ha respinto in estate un’offerta monstre dalla Premier. I dettagli

Stando a quanto spiega Repubblica Roma, oltre all’offerta del Girona in estate anche dalla Premier hanno bussato alla porta biancoceleste per chiedere info sul Taty Castellanos. Si parla di un’offerta monstre da 38 milioni di sterline (45 milioni di euro) rispedita al mittente.

Un rifiuto deciso da Lotito e Fabiani, per i quali il bomber non è mai stato un nome in uscita dal calciomercato Lazio. E così, una volta di più, lo hanno voluto ribadire.