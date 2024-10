Mihajlovic, parla la figlia Virginia: «Il dolore per la morte di papà mi ha aiutato anche a diventare una donna forte come lui avrebbe voluto»

Mihajlovic, la figlia del compianto ex giocatore della Lazio rilascia una toccante intervista riparlando del papà scomparso

In un intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, Virginia Mihajlovic ha rilasciato delle toccanti dichiarazioni sul papà Sinisa. La figlia dell’ex Lazio parla del serbo cosi:

PAROLE – Oggi la nascita di Leone Sinisa, dopo la perdita di papà, è stato il primo momento in cui ho provato la felicità che non riuscivo più a provare È stata un’emozione assurda e incredibile. E poi adesso ho una maturità diversa

Io ancora oggi mi sento come se fosse ancora qua. Lo sento sempre accanto a me. Anche se per poco, è stato nonno. Mi ricordo quando ero incinta di Violante e lui mi disse: ‘Non vedo l’ora di andare a prendere mia nipote all’asilo’. Aveva questo sogno semplice, erano molto legati. Lui aveva un senso importante della famiglia, questo valore ce lo ha trasmesso

Nonostante la perdita di papà a 23 anni e con una figlia piccola, io non ho mai perso il desiderio di crescere una bimba con il sorriso e di avere un’ altra gravidanza. Ho tante cose e sono grata alla vita per questo. La sofferenza mi ha aiutato a diventare la donna che sono. Anche mamma reagisce così. Ha coraggio e carattere. Oggi papà sarebbe orgoglioso di me