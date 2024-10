Oddi sbotta: «Juventus-Lazio è una partita falsata, il colpo di Douglas Luiz doveva essere sanzionato»

Oddi, l’ex biancoceleste sbotta senza mezzi termini alla luce della partita di sabato contro la Juventus rilasciando queste considerazioni

Archiviata l amarezza per la sconfitta con la Juventus, la Lazio si lecca le ferite e vuole ripartire già giovedì sera a Twente in casa della formazione olandese per il match di Europa League. Ad Oddi però sembra non esser passata, e rilascia a Radiosei queste considerazioni. Ecco cos ha detto l’ex biancoceleste

PAROLE – L’espulsione di Douglas Luiz prima del gol c’era, dispiace perché la prestazione è stata positiva e la rete dei bianconeri è stata indotta da un errore nostro. Non voglio piangere troppo, ma la squadra di Baroni sta subendo cose che non vanno bene. Il colpo a Patric doveva essere sanzionato, magari non è stato un colpo pericoloso, ma l’intervento doveva esserci. Nonostante tutto abbiamo fatto una prestazione positiva, ma giocare in dieci contro undici per oltre un’ora è dura a questi livelli. La Juventus ha fatto poco per poterci battere, mentre la Lazio ha lottato fino alla fine. L’autorete di Gila è stata dettata dalla stanchezza e dallo sforzo fatto, ora bisogna chiudere e far finta che non sia accaduto nulla per poter ripartire