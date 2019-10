Lazio-Atalanta, a fine primo tempo il discorso che ha cambiato la gara

Al duplice fischio di Lazio-Atalanta, la squadra è rientrata negli spogliatoi dove è andato in scena un confronto ‘motivazionale’

Nel primo tempo una Lazio irriconoscibile, in balia dell’Atalanta; nella ripresa una squadra con un piglio diverso, rientrata in campo con la determinazione di voler riprendere la partita. Cosa è successo nel mezzo? Secondo il Corriere dello Sport, al duplice fischio, il gruppo è rientrato negli spogliatoi dell’Olimpico accompagnato dai fischi degli spettatori, ed è andato in scena un confronto ‘motivazionale’. Avrebbero preso parola Lulic, Inzaghi e Correa, ed il senso del discorso sarebbe stato il seguente: «Se dobbiamo perdere, facciamolo da uomini. E mettiamoci a giocare a calcio». Poche parole, ma efficaci: la scintilla nella testa dei giocatori è scoccata, ed i biancocelesti sono riusciti a rimontare ad un 0-3 da brividi.