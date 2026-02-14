News
Lazio Atalanta, Cataldi torna in cabina di regia! I dettagli
Lazio Atalanta, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ritrova Cataldi a centrocampo per la sfida dell’Olimpico. I dettagli
Il sabato di Serie A si accende con una sfida d’alta quota che promette scintille allo stadio Olimpico. Alle ore 18:00, la Lazio ospita l’Atalanta in un match cruciale per le ambizioni europee di entrambe le formazioni. In una gara dove l’equilibrio tattico sarà sottile, il tecnico Maurizio Sarri sembra aver sciolto i dubbi principali, affidando la gestione del pallone all’uomo che meglio conosce i suoi dettami.
La regia di Danilo Cataldi per la Lazio
La decisione è presa: sarà ancora una volta il numero 32 a guidare la manovra biancoceleste. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri punterà nuovamente su Danilo Cataldi dal primo minuto. Il centrocampista romano tornerà a essere il perno centrale di una squadra che, in questo particolare momento della stagione, trova indispensabili le sue geometrie e la sua capacità di verticalizzare immediatamente l’azione. In una partita a scacchi contro il pressing asfissiante della “Dea”, la rapidità di pensiero del giocatore è considerata la chiave per innescare gli esterni.
Il percorso di Nicolò Rovella nella Lazio
La scelta di affidarsi all’esperienza del veterano è dettata anche dalle condizioni fisiche degli altri interpreti. Il giovane Nicolò Rovella dovrà prima recuperare la piena forma fisica per tornare a insidiare il posto da titolare. Solo una volta ritrovata la condizione ottimale, l’ex Monza potrà riprendere il suo percorso di adattamento negli schemi biancocelesti, mettendo la sua qualità al servizio della squadra a gara in corso o nelle prossime rotazioni.
La missione di Sarri per il centrocampo della Lazio
Per la sfida contro l’Atalanta, l’obiettivo è chiaro: non perdere il controllo del gioco. Con la conferma di Danilo Cataldi, la Lazio cerca quella solidità e quella pulizia tecnica necessarie per uscire indenni dal confronto con gli uomini di Palladino. L’Olimpico è pronto a spingere il proprio metronomo verso una prestazione da leader.
