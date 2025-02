Lazio, quello di Arnautovic è solo l’ultimo di tanti errori! Esplode la rabbia dei tifosi che chiedono l’apertura del dossier

Lazio, esplode la rabbia dei tifosi per i numerosi errori arbitrali e del VAR: quello di Arnautovic l’ultimo in ordine cronologico

Quello di Arnautovic è solo l’ultimo caso in ordine cronologico di una lunga serie di errori arbitrali che hanno visto la Lazio danneggiata dalle scelte dei direttori di gara. Come riportato dal Messaggero i biancocelesti sono primi per numero di interventi del VAR contro – sette in stagione – e ultimi in quelli a favore, che sono zero se non si contano i silent check.

Ce ne sarebbe abbastanza, come si vede nell’esplosione di rabbia sui social dei tifosi, per aprire un dossier ed invocano l’intervento della società, accusata di essere troppo passiva nel difendere la squadra nelle sedi opportune. La risposta da Formello, riporta sempre il quotidiano, è che: «Quando abbiamo alzato la voce, è andata peggio. Trovano sempre una giustificazione a tutto».