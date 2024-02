Lazio, l'appello dei tifosi: «Tornati squadra, ora non si può mollare. Ciro e Felipe...»

Lazio, l’appello dei tifosi a caricare la squadra in vista del delicato match di oggi contro il Bologna: il messaggio

Tramite le pagine de Il Messaggero, a firma Clemente Mimun, arriva anche la carica dei tifosi per la Lazio verso la delicata sfida di oggi con il Bologna.

IL MESSAGGIO – «La squadra è tornata squadra, non ha mollato mai e il capitano, reduce da una miriade di infortuni che lo hanno tormentato, ha che uomo è. Ha aiutato la difesa, non si è fermato mai e ha creato le condizioni per il rigore che ci ha permesso di battere una delle squadre più forti d’Europa. Bravissimo Ciro, che non si è lasciato deprimere dai guai fisici e dalle critiche tanto al chilo. Fantastico anche Felipe. Facciamo uno sforzo per tenercelo. Contro il Bologna col team zeppo di infortunati e squalificati, sarà dura, ma dobbiamo farcela.

Forza ragazzi!».