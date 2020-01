Lazio, Anna Falchi: «Non dite che siamo favoriti»

La showgirl tifosa della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove parla dell’andamento dei suoi beniamini

Nonostante le sconfitte, i tifosi della Lazio sostengono sempre i propri colori. Questo è ciò che fa anche la nota showgirl Anna Falchi, che sui social dimostra sempre quanto sia attaccata alla sua squadra.

Il Corriere dello Sport l’ha intervistata per parlare dell’andamento dei ragazzi di Inzaghi e dell’imminente derby: «Non dite che la Lazio è favorita perché i derby non hanno pronostici, sono come piccole finali di Champions. Scudetto? Non succede, ma se succede sarò pronta a pagare ancora dazio. Chi vivrà vedrà, l’importante è volare, come un’aquila nel cielo». Poi lascia anche un messaggio al mister biancoceleste che sta dimostrando competenza e passione: «Simone non te ne andare, resta con noi!».