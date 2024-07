Lazio, anche Pedro saluta Immobile: «Sei una grande persona e un vero professionista. Ti auguro…» -FOTO. Il post del giocatore

Pedro ha salutato Ciro Immobile. Lo spagnolo ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che lo ritraggono insieme all’ormai ex compagno di squadra, e ha scritto: “È stato un onore aver condiviso lo spogliatoio con te. Sei una grande persona e un vero professionista. Grazie per tutto quello che hai sempre fatto per questa grande squadra. Auguro solo il meglio a te e alla tua splendida famiglia. Ci mancherete tanto. Bomber! Capo! The King, Ciro Immobile”