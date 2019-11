Lazio, anche Lotito in trasferta a San Siro

La Lazio va a San Siro con un osservatore d’eccezione: Claudio Lotito. Il presidente non segue la squadra in trasferta dal 3 aprile

Anche Claudio Lotito in trasferta. Il presidente seguirà la partita dalla Tribuna di San Siro, un tifoso in più per accompagnare i ragazzi di Inzaghi alla vittoria e sugellare una settimana fin qui perfetta. Il patron biancoceleste non segue la squadra lontano dalle mura di Formello dallo scorso 3 Aprile, quando a Ferrara la Lazio subì una beffarda sconfitta.

L’ultima gara vista al Meazza, invece, ha reso i biancocelesti protagonisti con la vittoria contro l’Inter: chissà che non porti fortuna anche questa volta…