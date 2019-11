Mimun: «La Lazio deve imporsi con la consapevolezza di essere più forte del Milan»

Clemente Mimun ha analizzato la partita che la Lazio dovrà fare a Milano e l’importanza di vincere tra le mura di San Siro

Lazio a Milano per diventare grande: San Siro è il test della maturità. Una vittoria che chiuderebbe una settimana calcisticamente perfetta e che darebbe lo sprint per la volata in classifica. Sulle colonne de Il Messaggero, il pensiero del giornalista Clemente Mimun: «La Lazio deve presentarsi per imporre il proprio gioco, consapevole del fatto di essere più forte della formazione rivale e con la volontà di vincere un match che non fa suo da 30 anni. Sono sicuro che il mister va a Milano per giocarsela a viso aperto, con Stefano Pioli, allenatore molto apprezzato da noi laziali. Giochiamo per vincere. Si può fare, si deve fare!».