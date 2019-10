Lazio, anche Armini verso il rinnovo: entro la pausa di ottobre la firma

Nicolò Armini, giocatore della Lazio Primavera, è in scadenza: pronto per lui un quinquennale, da firmare entro la pausa

Dopo i rinnovi di Caicedo, Correa e Milinkovic, in casa Lazio potrebbe arrivare la firma di un altro calciatore. Si tratta di Nicolò Armini, talento biancoceleste attualmente in Primavera. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore, gestito da Mino Raiola, è in scadenza. Il club avrebbe dimostrato di puntare su di lui proponendogli un contratto di cinque anni. La firma dovrebbe arrivare entro la pausa di ottobre. Intanto, nel 2020 risultato le scadenze di Vargic e Kishna, fuori squadra: per loro, ovviamente niente rinnovo, la società si libererà dei loro ingaggi.