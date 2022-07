Lazio, fissata amichevole con il Qatar: dove e quando vederla

Altra amichevole per la Lazio in questa preparazione estiva: i biancocelesti affronteranno il Qatar in terra austriaca

Altra amichevole per la Lazio in questa preparazione estiva: i biancocelesti affronteranno il Qatar in terra austriaca, più precisamente in quel di Kossen, dove giocherà anche con il Genoa.

La sfida si disputerà il 31 luglio e sarà trasmessa su Dazn. La Nazionale asiatica affronterà anche altre due squadre italiane ossia l’Udinese e la Fiorentina, rispettivamente il 24 luglio e il 3 agosto.