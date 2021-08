Lazio, un’altra amichevole prima dell’inizio del campionato?

La Lazio prima dell’inizio del campionato di Serie A, potrebbe disputare un’altra partita amichevole: i dettagli

Quella andata in scena ieri contro il Twente potrebbe non essere l’ultima amichevole della Lazio prima dell’inizio del campionato di Serie A.

Infatti, come raccontato da Il Corriere dello Sport, i biancocelesti potrebbero giocare anche sabato in un altro test, che sarebbe programmato per sabato prossima. Insomma, una sorta di prova generale in vista della sfida contro l’Empoli del 21 agosto, prima giornata di Serie A.