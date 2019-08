Lazio, un’altra amichevole dopo quella con il Celta Vigo: i dettagli

Quella di stasera con il Celta Vigo sarebbe dovuta essere l’ultima amichevole pre campionato per la Lazio, che però a sorpresa dovrebbe disputarne un’altra

Doveva chiudersi con l’amichevole odierna contro il Celta Vigo la pre season della Lazio, che per la settimana prossima non aveva preso impegni, considerando la possibilità di giocare la Supercoppa italiana. La finale però verrà disputata in inverno, quindi resta una domenica vuota prima dell’inizio del campionato contro la Sampdoria.

AMICHEVOLE – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio potrebbe misurarsi in un altro test, questa volta però sul suolo italiano, così da non sovraccaricare la squadra di troppo stress. L’avversario ancora non è stato deciso, ma l’amichevole si disputerà tra il 17 e il 18 agosto.