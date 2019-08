Amarcord Lazio, Supercoppa Italiana 8 agosto 2009: che impresa contro l’Inter di Mourinho! – VIDEO

Supercoppa Italiana 2009: era giorno 8 agosto quando la Lazio 2-1 superava l’Inter di Mourinho che poi firmò il famoso Triplete

Per la rubrica: “Accade Oggi”. Sul calendario biancoceleste la data di oggi è segnata in rosso: l’8 agosto 2009 infatti la Lazio si aggiudicava a Pechino la Supercoppa Italiana battendo l’Inter per 2-1 grazie alle reti di Matuzalem e Rocchi. Una vittoria storica perchè per la prima volta nel calcio italiano la sfida finale si disputava in terra cinese. Il successo laziale inoltre, col senno di poi, suonò molto più sulle note di un’impresa: in quella stagione poi la squadra di Mourinho arrivò a firmare il tanto famoso Triplete.