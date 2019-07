Lazio, altra amichevole ad Auronzo: l’avversaria

La Lazio giocherà una quarta amichevole ad Auronzo di Cadore contro una tra Pordenone e Mantova, dopo la cancellazione del test contro l’Union Berlin

L’estate della Lazio è fitta di impegni, dopo le visite mediche, la squadra partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore e le Tre Cime di Lavaredo faranno da sfondo anche ai primi test stagionali. Sul calendario, sono state già fissate le partite contro l’Auronzo, la Top 11 del Cadore, la Triestina e la Virtus Entella (QUI PER DATE ED ORARI). Ad aggiungersi sarà – come riportato dal Corriere dello Sport – una quarta gara il 27 luglio: Pordenone o Mantova l’avversaria. Un giorno in più sulle Dolomiti che ha costretto alla cancellazione dell’amichevole contro l’Union Berlin.