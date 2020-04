Altobelli: «Guai a dire che la Lazio sia una sorpresa!»

Altobelli, in una lunga intervista per La Gazzetta dello Sport, si è complimentato con la Lazio e il presidente Lotito

La Lazio non è una sorpresa. Non per Alessandro Altobelli, almeno. L’iconico centravanti dell’Inter ha incensato la squadra di Inzaghi (e il patron biancoceleste) attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, in un’intervista:

«Dico solo che Lotito sarà anche antipatico, ma ci sa fare. E guai a chi dice che la Lazio è stata una sorpresa: a me personalmente sorprendeva quando negli anni passati chiudeva a tanti punti di distanza dalla vetta».