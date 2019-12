Lazio, all’Olimpico sei una macchina da gol

Ad inizio stagione si pensava che la Lazio, con il solo Immobile, non potesse andare lontano. Anche questo taboo è stato sfatato

Eppur si muove. No, non è Galilei che si difende al tribunale dell’Inquisizione ma il tifoso laziale che si prende la sua rivincita contro tutti quelli che ad inizio anno non credevano che la Lazio potesse fare tanto con il solo Immobile.

Si muove e anche tanto, l’attacco biancoceleste: almeno tre gol nelle ultime sei partite giocate all’Olimpico. Questi sono i dati riportati dall’account Twitter Lazio Page che sottolineano la potenza e l’imponenza dell’offensiva capitolina, e non è solo il grande Ciro ad aver messo la firma nelle marcature laziali: a presenziare i nomi più disparati tra cui Correa, Luis Alberto, Caicedo,Milinkovic ma anche i difensori Acerbi e Luiz Felipe.