Lazio, al festival di Roma in scena il film su Maestrelli: tra gli ospiti anche Lotito, Baroni e la squadra

Lazio, in occasione della presentazione del film sull’ex tecnico biancoceleste anche la squadra e il presidente delle aquile sono presenti

Nella gloriosa storia della Lazio si sono susseguiti numerosi protagonisti che hanno fatto gloriosa la storia del club, ma nel cuore dei tifosi è rimasto senza dubbio il mitico mister Maestrelli. A tal proposito per celebrare lo storico dello scudetto del 74′ al festival di Roma è in proiezione il film sulla storia di questo grande protagonista della Lazio, e durante la messa in proiezione sono presenti Lotito, Baroni ma anche la squadra biancoceleste