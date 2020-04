Lazio, Agostinelli: «Tare ha ragione, ci sono incongruenze pazzesche in ogni cosa»

Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Agostinelli in merito alle parole del ds Tare in merito al nuovo decreto

L’ex biancoceleste Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Radio Sei per dire la sua in merito alle parole del ds Tare e non solo.

«Credo ci sia un’incongruenza in questo nuovo dpcm. Permettere ad un giocatore di allenarsi al parco o al centro sportivo è la stessa cosa. Tare ha ragione, ci sono incongruenze pazzesche in ogni cosa. Comunque la storia della Lazio insegna che in un periodo di estrema bellezza si nasconde sempre una sofferenza. Voglio essere ottimista, voglio pensare che il calcio in Italia non si fermi, che si possa riprendere. Non so come farà, certamente se la Lazio avrà dei problemi li avranno anche gli altri. Dispiace che quest’anno eravamo in una sequenza incredibile di vittorie e risultati, un binario in cui i biancocelesti correvano veramente veloci».