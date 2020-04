Lazio, ag. Jony: «Ora è pronto per giocare in Champions League»

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, l’agente Miguel Alfaro ha parlato dei suoi assistiti Jony, Luis Alberto e Luis Suarez

Il responsabile dell’agenzia di procuratori You First Sports, che, tra gli altri, cura gli interessi di Jony e Luis Alberto, Miguel Alfaro, ha parlato dell’esterno spagnolo e della situazione di mercato di un altro suo assistito: Luis Suarez, di properietà del Watford ma in prestito al Real Saragozza.

JONY – «Jony ha 4 anni di contratto. Dopo un periodo di adattamento, si sta trovando bene. Pensa allo Scudetto e alla possibilità di giocare la Champions. Ha giocato il triplo dei minuti di Luis Alberto nella prima stagione. I problemi con il Malaga? Era nei diritti del giocatore accettare un’altra offerta».

LUIS SUAREZ – «Lazio? Ci sono anche altre società interessate. Vedremo le intenzioni del Watford, società che detiene il cartellino. Sta vivendo una stagione impressionante: è un attaccante esplosivo, capace di creare occasioni da solo. Umile, lavoratore ma ambizioso. Diventerà un grande 9 e ha passaporto europeo».