Lazio, Adryleson: la sua qualità migliore è l’elevazione

Lazio, uno dei profili che piacciono alla società biancoceleste è il talento brasiliamo Adryelson: ecco le sue caratteristiche

Tra i tanti nomi che in questo periodo sono stati accostati alla Lazio per la prossima stagione c’è anche quello di Adryelson, brasiliano classe 1998 in forze allo Sport Recife.

Come riporta il Corriere dello Sport il talento più grande di questo calciatore è l’elevazione: Adryelson riesce infatti da fermo a saltare per 55 cm e proprio nella sua prima gara andò in gol proprio grazie ad un colpo di testa. Il suo ruolo è quello di difensore centrale e può giocare sia in uno schema a tre che a quattro.