Lazio, Grigioni verso l’addio? Gli aggiornamenti

Rivoluzione anche per quanto riguarda i preparatori dei portieri in casa Lazio: Grigioni dirà addio il prossimo 30 giugno

In casa Lazio si sta per chiudere un vera e propria era. Dopo l’addio di Tare, come riporta la Rassegna Stampa di Radiosei, ci sarà a breve anche quello di Grigioni, storico preparatore dei portieri.

Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non verrà rinnovato con Grigioni che lascerà il club dopo 18 anni (arrivò nel 2005, un anno dopo l’avvento di Lotito). Lo aspetta il ruolo di coordinatore dei portieri del Terni Fc, società staccata dalla Ternana, dove si occuperà sia della prima squadra che del settore giovanile.