Lazio, Acerbi traccia la via: «Siamo come aquile che volano» FOTO

La Lazio si allena a Formello e corre verso la ripresa: il post del Leone biancoceleste, Acerbi, sul profilo Instagram

A Formello, la Lazio mette benzina nella gambe. Inzaghi intensifica i ritmi dei suoi ragazzi e l’entusiasmo inizia ed essere percepito anche in allenamento. Come Acerbi che, nell’ultimo post su Instagram che lo ritrae col paracadute, si è paragonato ad un’aquila. La stessa cucita sul petto. La stessa che vola fiera verso quote inaspettate.