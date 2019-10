Lazio, Acerbi e Strakosha imprescindibili: il minutaggio dei biancocelesti

Lazio, le statistiche sul minutaggio dei calciatori biancocelesti: Strakosha e Acerbi i più presenti, in attacco non domina Immobile

Tante gare nel giro di pochi giorni, ma al momento nessun problema di gestione rosa. Il tecnico Simone Inzaghi ha ampia scelta di uomini, in questo inizio di stagione ha potuto contare su un’infermeria quasi sempre vuota. Fra vari turnover e sostituzioni precauzionali, c’è invece Strakosha che è l’elemento imprescindibile. Il portiere albanese ha collezionato infatti tutti e 810 minuti di gioco a disposizione. Medaglia d’argento per Acerbi che, con i suoi 790 giri di lancette, paga la sostituzione in Sampdoria-Lazio. Maggiori cambi invece sono stati effettuati nella parte avanzata del campo: qui comanda Luis Alberto, a quota 642′, mentre Correa (614′) supera Immobile (607′).