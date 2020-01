Lazio, Acerbi ringrazia i tifosi per il sostegno FOTO

La Lazio torna a giocare nel suo stadio e continua a vincere. Acerbi ringrazia sui social i propri tifosi che hanno incitato la squadra

Si temeva che la Lazio non avesse la giusta cornice di pubblico, ma così non è stato. L’Olimpico era pieno per la gara contro il Napoli ed il pubblico ha sostenuto i suoi beniamini come sempre fino alla fine, credendoci come non mai.

I tifosi biancocelesti, manco a dirlo, si sono superati come sempre nella coreografia che ha illuminato l’impianto sportivo nel pre gara, raccontando al meglio la storia ultracentenaria della Polisportiva. Acerbi, tramite i suoi profili social, ha voluto ringraziare la spinta della sua gente che ha aiutato la squadra a conquistare l’ennesima vittoria. La Lazio ed il suo popolo, tutti uniti verso la vittoria.