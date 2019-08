Lazio, Acerbi: «Vogliamo iniziare il campionato al meglio. Derby? Non è neppure da presentare!»

Al termine della vittoria della Lazio in amichevole contro il Celta Vigo, sono arrivate le dichiarazioni di Acerbi al canale ufficiale

Grazie alla doppietta di Ciro Immobile, la Lazio termina con una vittoria anche l’amichevole in terra spagnola contro il Celta Vigo. A qualche minuto dal triplice fischio dell’arbitro, Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue dichiarazioni: «Dopo oggi abbiamo chiuso il nostro ritiro, volevamo finire bene, sapevamo che la squadra spagnola voleva fare bella figura ma siamo riusciti a mettere in campo quanto chiesto dal mister a Marienfeld. Abbiamo disputato una buona partita in fase difensiva anche se poi, nel finale, è venuta fuori fisiologicamente un po’ di stanchezza».

AMICHEVOLI – «In preparazione non c’è mai amichevole, neppure con avversari di livello più basso. Siamo contenti, dobbiamo migliorare perché tra due settimane inizia il campionato. Le partite sono complicate per noi ma anche per i nostri avversari. Conosciamo i nostri limiti ma vogliamo iniziare la Serie A al meglio. L’atmosfera di Marassi è sempre speciale, il derby non è neppure da presentare. Abbiamo disputato quattro partite in una settimana, che sono tante aggiunte agli allenamenti ma tutto questo aiuta a migliorare la condizione. Ora due giorni di riposo, meritato».